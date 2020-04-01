محمد عمارة تقي الدين - كورونا وإنسان ما بعد الحداثة

2020/04/01 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين كورونا هو منتج ما بعد حداثي بامتياز، إنه تعبير عن الخوف السائل كما نظَّر له الفيلسوف وعالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان، بل وقد تحول للحالة الغازية (أي الخوف الغازي إن جاز لنا أن نصك مصطلحاً جديداً)، حيث الانتشار الرهيب للخوف وتسربه إلى كل مكان، لقد تخلل حتى مسام أرواحنا، فقد تفشت هستيريا جماعية وتوجس مرضي وتصاعد هلع الإصابة بالفيروس القاتل، ومن ثم سادت قيم الانز......

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