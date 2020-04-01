🟠استشهاد شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت

2020/04/01 | 21:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الأربعاء باستشهاد شرطي واصابة أربعة اخرين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة شمال تكريت 170/ كم شمال بغداد./ وقال المصدر إن “شرطيا […]

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