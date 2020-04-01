التوصل الى طريقة للكشف عن مرض السكري قبل ظهوره

2020/04/01 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يزعم العلماء أن خوارزمية حاسوبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الأشخاص الذين يصابون بمرض السكري، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض بعد.ويقول العلماء إن النظام دقيق بنسبة 95% ويستخدم التعلم الآلي لتقييم خطر إصابة الفرد بالحالة مدى الحياة.ويقوم النظام بتمشيط البيانات الطبية للمرضى، بما في ذلك نتائج الفحوصات الطبية […]

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