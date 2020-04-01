لماذا لايستقر العراق.. 6 – 7

2020/04/01 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي لماذا لايستقر العراق.. 6 وصل حزب البعث للسلطة ب (ثورة بيضاء) ومن دون قطرة دم واحدة واتجهوا فورا لبناء سلطتهم بداب وحسب خطط جاهزة تميزت بالهدوء والتدرج مستفيدين من تجربة ٨ شباط ٦٣ حيث القمع اصبح يشبه العمليات الجراحية وفي نطاق ضيق فتعززت سلطتهم في وقت قصير وهكذا عندما حدثت محاولة انقلابية ...

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