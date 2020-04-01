الكتل السنية والكردية تدعم الزرفي وتوقعات بحصوله على اصوات اكثر من النصاب لتمرير الحكومة

2020/04/01 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح ترفضه لاسباب ” شخصية ” واخرى ” تتعلق بآلية التكليف ” بغداد- وعد الشمري: يواصل رئيس الحكومة المكلّف عدنان الزرفي حواراته مع الكتل السياسية لضمان تمرير كابينته في مجلس النواب، وتتوقّع جهات سياسية قريبة منه تقديمه مرشحي الوزارات والمنهاج خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدة حصوله على دعم سني وكردي بالكامل، إضافة إلى مساندة العديد من ...

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