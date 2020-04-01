البيت الأبيض: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى نحو ربع مليون شخص

2020/04/01 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال البيت الأبيض إن الأشخاص الذين سيمكن أن يلقوا حتفهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يتراوح ما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الجائحة، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا ربما سيموتون لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.[…]

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