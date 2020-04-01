إخلاء سبيل 19 محكوما شملهم الافراج الشرطي

2020/04/01 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن إخلاء 12 محكوما لشمولهم باحكام الافراج الشرطي ، فضلا عن اخلاء 7 اخرين من قبل استئناف ميسان يأتي ذلك كاجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” محكمة جنح كركوك اخلت سبيل اثني عشر محكوما شملهم أحكام الإفراج […]

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