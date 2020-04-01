صحة الرصافة تعلن اطلاق حملة الرصد الاستباقية لاصابات كورونا في مدينة الصدر والزعفرانية

2020/04/01 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طلقت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الاربعاء، حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصد...





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