صحة الديوانية تكشف عن العدد التراكمي لحالات الاصابة والشفاء والوفاة بسبب كورونا

2020/04/01 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت صحة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن العدد التراكمي لحالات الاصابة والشفاء وال...





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