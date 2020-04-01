استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية

2020/04/01 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء (01 نيسان 2020)، استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارا...





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