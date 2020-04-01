خبير قانوني: لا يمكن لرئيس الجمهورية سحب تكليف الزرفي

2020/04/01 | 21:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية لا يمكن له ان يسحب تكليف تشكيل الحكومة من عدنان الزرفي، فيما بين ان هناك طريقة واحدة وهي اذا لم يقدم الزرفي كابينته خلال 30 يوما، عندها يصبح "مخفقا".

وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "الغد برس" إنه "وفق نص الفقرة خامسا من المادة ٧٦ من الدستور بان يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر عند عدم نيل الوزارة الثقة، وقبل أن يقوم رئيس الجمهورية بهذا التكليف الذي يعد الاخير في المادة ٧٦ استفتى المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بشأن الكتلة الأكبر وهل يتقيد هو بتكليف مرشحيها ام هو حر غير مقيد".

واضاف "فاجابته المحكمة الاتحادية بالقرار ٢٩لسنة ٢٠٢٠ بأنه حر في الاختيار وليس ملزم بالاختيار من الكتلة الأكبر، وقد فعل ذلك، أي رئيس الجمهورية، باختيار الزرفي الذي بقي له من مدة الـ٣٠ يوما الممنوحة له باختيار الكابينه الوزارية وإعداد المنهاج الوزاري ١٥ يوما".

وبين "اذا لم يفلح الزرفي في مدة الـ٣٠ يوما بمهمته أو لم يمنحه البرلمان الثقة، هنا ستذهب الأمور إلى المادة ٨١ من الدستور، حيث تنتقل إدارة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مهامه كرئيس للجمهورية، وله هنا وفق هذه المادة أن يكلف مرشحا آخر وهي الفرصة التي ما بعدها فرصة".

واشار الى انه "حيث اذا لم يفلح هذا المكلف سيكون أمام رئيس الجمهورية حل البرلمان وفق المادة ٦٤ دستور لانه جمع صفة رئيس الجمهورية والوزراء معا".

ولفت الى انه "لايمكن لرئيس الجمهورية سحب التكليف من عدنان الزرفي بل الدستور يحتم ان تمضي مدة الـ٣٠ يوما الممنوحة له باختيار الكابينة الوزارية، واذا لم يفلح أو لم يمنحه البرلمان الثقة فقط هنا يمكن أن نقول أن الزرفي أخفق".

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