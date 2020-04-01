2020/04/01 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال متحدث باسم الجيش الليبي، يوم الأربعاء، إن بارجه تركية موجوده في البحر المتوسط استهدفت مدينة العجيلات غربي طرابلس بصورايخ دون وقوع خسائر، واصفاً ذلك بالتطور الخطير.

وأضاف المسماري على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين".

من جانب آخر، رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إعلان إطلاق عملية "إيريني": "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات (الرئيس التركي) رجي طيب أرودغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا".

وأضاف: "هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور "خطير" في البحر المتوسط قبالة ليبيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور "خطير" في البحر المتوسط قبالة ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).