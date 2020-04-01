صحة الرصافة تعلن اطلاق حملة الرصد الاستباقية لاصابات كورونا في مدينة الصدر والزعفرانية

2020/04/01 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اطلقت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الاربعاء، حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصدر والزعفرانية تمهيدا لشمول كافة مناطق الرصافة للتحري عن الاصابات بفيروس كورونا بأشراف مباشر من قبل وزير الصحة.وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “صحة الرصافة […]

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