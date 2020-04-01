الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفاً خلال أيام

2020/04/01 | 21:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن عدد إصابات كورونا سيصل قريبًا لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا ".

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