منظمة الصحة العالمية: الإصابات بكورونا في العالم ستصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام

2020/04/01 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة.وقال غيبيريوس في مؤتمر صحفي، اليوم […]

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