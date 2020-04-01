بعد نشر أميركا منظومة “باتريوت”.. تصعيدٌ وشيك مع الميليشيات في العراق

2020/04/01 | 21:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانَت #الولايات_المتحدة قد نشرت بالأمس، “منظومات باتريوت” في قاعدتين عراقيتين، ما أثار تكهنات مختصين وباحثين في الشأن العراقي بتصعيد وشيك ضد الميليشيات الموالية لـ #إيران.إحدى بطاريات “باتريوت”، […]

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