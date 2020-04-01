الحكومة تُسعِّر الغذائيات… “إجت تكحلها قامت عمتها”!

2020/04/01 | 21:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ازدياد الشكاوى حول ارتفاع الأسعار الجنوني في أسواق مناطق السلطات السورية، جاء تدخل الحكومة السورية “صادماً”، إذ أصدرت نشرة جديدة رفعت فيها الأسعار مجدداً.وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في […]

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