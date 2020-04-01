2020/04/01 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد محمد عطا للعهد: التضحيات تقدم بشكل كبير في العاصمة للمحافظة عليها من الفايروس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد محمد عطا للعهد: التضحيات تقدم بشكل كبير في العاصمة للمحافظة عليها من الفايروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).