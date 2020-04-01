اخبار فيروس كورونا حول العالم

2020/04/01 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 860 ألف إصابة بينما تخطت الوفيات 42 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء الأول من أبريل – نيسان.وتسبب كورونا بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، أكثر من ثلثيهم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الأربعاء بحسب تعداد جديد لوكالة فرانس برس […]

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