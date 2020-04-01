كورونا يعطل اعلان تسمية الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة

2020/04/01 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة العراقي أحمد عباس ، مساء اليوم الاربعاء ، أنَّ سبب تأخير الإعلان عن الهيئة المؤقتة للاتحاد، يأتي بسبب تداعيات فيروس كورونا .وقال عباس في تصريحات اطلعت عليها "كلكامش برس" ،"المرشحون للعمل بالهيئة المؤقتة التقوا باللجنة المكلفة من الاتحادين الدولي والآسيوي في الدوحة في وقت سابق، لكن التأخير في الإعلان تعود أسبابه للاتحاد الدولي".وبين عباس ان "حظر التجوال المطبق بأغلب بلدان العالم،بسبب فيروس كورونا، تسبب في تعطيل العمل حتى بالاتحادين الدولي والقاري، وبالتالي تأخر الإعلان عن الهيئة المؤقتة".وختم عباس تصريحه بالقول "من المنتظر الإعلان عن الهيئة المؤقتة حال الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها".

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