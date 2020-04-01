خبير قانوني: اخفاق الزرفي بتشكيل كابينته خلال 30 يوما يمهد لسحب تكليفه

2020/04/01 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد الخبير القانوني علي التميمي، مساء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية لا يمكن له ان يسحب تكليف تشكيل الحكومة من عدنان الزرفي، موضحا ان اخفاق الزرفي بتشكيل كابينته خلال 30 يوما يمهد لسحب تكليفه.وقال التميمي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "وفقا لنص الفقرة خامسا من المادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر عند عدم نيل الوزارة الثقة".واضاف "وقبل أن يقوم رئيس الجمهورية بهذا التكليف الذي يعد الاخير، استفتى المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بشأن الكتلة الأكبر وهل يتقيد هو بتكليف مرشحيها ام هو حر غير مقيد".وتابع "اجابته المحكمة الاتحادية بالقرار 29 لسنة 2020 بأنه حر في الاختيار وليس ملزم بالاختيار من الكتلة الأكبر، وقد فعل ذلك، أي رئيس الجمهورية، باختيار الزرفي الذي بقي له من مدة الـ30 يوما الممنوحة له باختيار الكابينه الوزارية وإعداد المنهاج الوزاري 15 يوما".واوضح التميمي "اذا لم يفلح الزرفي في مدة الـ30 يوما بمهمته أو لم يمنحه البرلمان الثقة، هنا ستذهب الأمور إلى المادة 81 من الدستور، حيث تنتقل إدارة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مهامه كرئيس للجمهورية، وله هنا وفق هذه المادة أن يكلف مرشحا آخر وهي الفرصة التي ما بعدها فرصة".واشار الى انه "حيث اذا لم يفلح هذا المكلف سيكون أمام رئيس الجمهورية حل البرلمان وفق المادة 64 دستور لانه جمع صفة رئيس الجمهورية والوزراء معا".ونوه التميمي الى انه "لا يمكن لرئيس الجمهورية سحب التكليف من عدنان الزرفي بل الدستور يحتم ان تمضي مدة الـ30 يوما الممنوحة له باختيار الكابينة الوزارية، واذا لم يفلح أو لم يمنحه البرلمان الثقة فقط هنا يمكن أن نقول أن الزرفي أخفق".

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