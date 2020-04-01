منظمة الصحة تتوقع مليون إصابة و٥٠ ألف وفاة قريبا

2020/04/01 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن قلقها إزاء "التصاعد السريع" لتفشي فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة وانتشاره عالميا، وأضافت أنها تتوقع مليون حالة إصابة بكورونا حول العالم قريبا، بالإضافة إلى 50 ألف وفاة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن "عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي" وأضاف "في الأيام المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و 50 ألف وفاة"

وتابع غيبريسيوس أنه "خلال الخمسة أسابيع الأخيرة، شهدنا نموا كبيرا في عدد الحالات الجديدة، حيث وصلت (الإصابة) تقريبا إلى كل دولة وإقليم ومنطقة".

وقال غيبريسوس ضمن تصريحاته: "قبل ثلاثة أشهر من الآن لم نكن نعلم شيئا عن هذا المرض".

وكان مسؤولو منظمة الصحة العالمية قد قالوا، الاثنين، إن عمليات الإغلاق التي تقوم بها الحكومات ليست كافية لاحتواء فيروس كورونا.

الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، قال من جانبه خلال المؤتمر، إن "التدابير المتخذة على المستوى الاجتماعي ليست سهلة، هي صعبة وتؤذي الناس، لكن البديل سيكون أسوأ".

يذكر أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 900 ألف شخص حول العالم، وقتل نحو ٤6 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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