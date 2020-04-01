🟠 في تسجيل صوتي جديد مقتدى الصدر: هل ما زلتم تقولون إن كورونا صدفة؟

2020/04/01 | 21:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأربعاء / 01 / نيسان – 2020 خرج زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بمقطع صوتي مرفوق بمقاطع طبيعية مصورة، على غير عادته بكتابة التغريدات.واحتوى […]

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