🟠وفاة الممثل التركي توراهان كايا بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/04/01 | 21:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل التركي تورهان كايا عن عمر 69 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا كما صرّح ابنه، بعد أن نقل الى غرفة العناية المركزة.وبحسب ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، فقد […]

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