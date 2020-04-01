إلغاء بطولة ويمبلدون

2020/04/01 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن في بريطانيا ، اليوم الاربعاء، عن الغاء بطولة ويمبلدون ، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر حزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلن نادي عموم انكلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، انه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية “إلغاء نسخة 2020 […]

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