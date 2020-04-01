البنك المركزي: سنستمر بمزاد العملة لدعم التجارة واستيراد الاغذية

2020/04/01 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، المصارف الاهلية وشركات الصرافة الى اخذ دور مسؤول في ظل المرحلة الحالية، مشيراً الى استمراره في سياسته النقدية والمالية.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تتظافر جهود المؤسسات المختلفة في بلدنا لمكافحة وباء كورونا والخروج بسلام من هذه الأزمة”، داعياً “المصارف وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني […]

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