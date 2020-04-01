متنبىء جوي:أمطار رعدية على 9 مناطق اعتبارا من الليلة

2020/04/01 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اشار خبير في احوال الطقس الى توقعات بأمطار رعدية وهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من البلاد اعتبارا من الليلة.وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، على حسابه في فيسبوك”، اليوم الاربعاء، ان “سحب رعدية ممطرة تتقدم نحو مدينة البصرة وذي قار وميسان خلال ساعة الى ساعتين كما […]

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