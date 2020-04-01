أربيل تقلص حرية تحرك عناصر الشركات الأمنية

2020/04/01 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الاربعاء، تحديد وقت محدد لعملية تبديل عناصر الشركات الامنية والحراس الشخصيين بغيرهم خلال أداء مهامهم.

وقالت المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "تقرر تخصيص الفترة من الساعة السادسة صباحا لغاية الثامنة صباحا للسماح بتجوال عناصر الشركات الأمنية والحراس الشخصيين لعملية تبديل الوجبات"، مضيفة ان "الفترة من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الثامنة مساء مفتوحة لهم ايضا للتجوال للغرض نفسه".

وأضافت المحافظة أنه "عدا هاتين الفترتين ستتم محاسبة اية شركة تخالف مضمون هذا البيان وستواجه المساءلة والاجراءات القانونية".

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