حاملة طائرات أمريكية تستغيث خوفاً من كورونا

2020/04/01 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أرسل ربان حاملة طائرات أمريكية برسالة استغاثة عاجلة مطالباً بسرعة إجلاء الآلاف من أفراد طاقمه بعد إصابة البعض منهم بفيروس كورونا المستجد.وتقدر البحرية الأمريكية العدد الكامل لطاقم الحاملة بحوالي 5000 شخص.وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها إن 80 منهم أصيبوا بالفيروس.وقال القبطان بريت كروزيير في رسالته: “لسنا في حالة حرب.لا ضرورة […]

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