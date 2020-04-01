2020/04/01 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد محمد عطا للعهد: المحافظات مسيطرة اكثر نسبيا لاطلاق يد القوات الامنية فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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