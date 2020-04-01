الحكومة السورية تشتري ٤٧٥ ألف طن قمح من روسيا

2020/04/01 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة الحبوب التابعة للحكومة السورية، أن هناك ٤٧٥ ألف طن قمح قيد التوريد من روسيا، وأكدت على أنه يتم اتخاذ تدابير صحية لوصول القمح، في ظل انتشار فيروس “كوفيد […]

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