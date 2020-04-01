2020/04/01 | 21:43 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسة: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 21:43.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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