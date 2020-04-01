الصحّة العالميّة: العالم سيصل مليون إصابة بفيروس كورونا خلال أيام

2020/04/01 | 21:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحّة العالميّة عن قلقها من جرّاء الانتشار المتزايد لفيروس #كورونا حول العالم، إذ تجاوز عدد المصابين حاجز الـ900 ألف مصاب أكثر من نصفهم في أوروبا.وقال مدير […]

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