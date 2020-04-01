الحفر العراقية تبادر بصيانة عدد من اجهزة التنفس الصناعي في ذي قار

2020/04/01 | 21:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]أعلنت شركة الحفر العراقية المختصة في البحث عن الابار النفطية،الأربعاء، عن مبادرتها بصيانة عدد من اجهزة التنفس الصناعي للمساهمة في مساعدة دائر صحة ذي قار لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

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