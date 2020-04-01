الحلبوسي يلتقي بعبد المهدي لبحث قرارات استثنائية في ازمة كورونا

2020/04/01 | 21:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع استثنائي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي من اجل بحث جهود مكافحة وباء كورونا والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة.واضاف بيان عن الاجتماع، اطلعت عليه “يس عراق”، انه “تقرر توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ […]

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