الاجتماع الحكومي – النيابي يخرج بـ 9 قرارات وتوصيات بشان مواجهة كورونا

2020/04/01 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت رئاسة البرلمان، الاربعاء (01 نيسان 2020)، بيانا بشأن اجتماعها الاستثنائي مع الحكومة لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مع الحكومة؛ لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".

واضاف البيان، ان "الاجتماع تقرر خلاله 9 قرارات وهي توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة (لجنة الأمر الديواني 55)".

وشدد على "ضرورة العمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل، وتأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر".

واشار البيان إلى "إيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وتدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

ودعا الى "العمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة، ومتابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم".

وطالب البيان بتوفير "لدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة؛ لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها".

وفي وقت سابق، عقدت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء (01 نيسان 2020)، اجتماعا مع الحكومة لبحث جهود مكافحة وباء كورونا والاوضاع الاقتصادية بالبلاد.

ونقل بيان برلماني تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عقد اجتماع استثنائي بين رئاسة مجلس النواب والحكومة؛ لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".

بغداد اليوم- بغداد

كشف وكيل وزير الصحة الفني، جاسم الفلاحي، ( الاربعاء 1 نيسان 2020)، حقيقة كون اغلب الحالات المسجلة بفايروس كورونا هذا الاسبوع لمشاركين بزيارة الامام الكاظم او ملامسين لهم وفقاً لما تداولنته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفلاح

بغداد اليوم- بغداد

اطلقت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الاربعاء، حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصدر والزعفرانية تمهيدا لشمول كافة مناطق الرصافة للتحري عن الاصابات بفيروس كورونا بأشراف مباشر من قبل وزير الصحة.

وقال مدير صحة ا

بغداد اليوم- بغداد

رد وكيل وزارة الصحة، جاسم الفلاحي، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، حول وجود غرف داخل مستشفى بن سينا في بغداد لإيواء حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال الفلاحي، لـ(بغداد اليوم)، ا

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