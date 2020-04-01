إدارة الطلبة تنفي استقالة رئيس النادي ونائبه


إدارة الطلبة تنفي استقالة رئيس النادي ونائبه
2020/04/01 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

نفت الهيأة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي اليوم الاربعاء (1 نيسان 2020) الأنباء التي تحدثت عن استقا...

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