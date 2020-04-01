ترامب: إيران ووكلاؤها يخططون لهجوم خاطف في العراق

2020/04/01 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق، مشيرا إلى احتمال شن ”هجوم خاطف“ لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكتب ترامب على تويتر ”استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق.



في الحقيقة ستدفع إيران ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا“.

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