مصدر: عدد من اعضاء مجلس النواب ببغداد مصابون بكورونا والبعض منهم يمتنع عن الحجر الصحي

2020/04/01 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بان عددا من النواب مصابون بفيروس كورونا، وبعضهم يمتنع عن الحجر الصحي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عددا من اعضاء مجلس النواب ببغداد مصابون بكورونا".

واضاف ان "البعض منهم يمتنع عن الحجر الصحي".

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