مقررات اجتماع مجلس النواب ورئاسة الوزراء منها توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة

2020/04/01 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مع الحكومة، لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، انه تقرَّر خلال الاجتماع، "توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة (لجنة الأمر الديواني 55)، والعمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل".

واشار الى "تأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر، وإيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

واكد العمل على "تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة، ومتابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم، والدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة؛ لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها".

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