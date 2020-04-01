حالة وفاة و6 إصابات جديدة بكورونا في الديوانية

2020/04/01 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الديوانية يوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إن المحافظة سجلت حالة وفاة بكورونا لرجل كان يعاني من سرطان الرئة، و6 إصابات، فضلاً عن 3 حالات شفاء.

وأشارت إلى سحب 27 نموذجا لحالات مشتبه بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد.

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