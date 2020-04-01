الصحة الكوردستانية قلقة من استمرار البعض في التلامس والاختلاط

2020/04/01 | 21:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعربت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن قلقها من استمرار بعض الاشخاص الاختلاط والتلامس مع الاخرين، مطالبا الجميع البقاء في منازلهم منعا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انها قلقة من قيام العديد من المواطنين لحد الان بالتلامس مع الاخرين والخروج من المنازل والالتقاء بالاخرين، مبينة ان اي التقاء وتلامس يحتمل معه خطورة الاصابة بفيروس المرض وتزيد احتماله اضعافا مضاعفة.

وطالب البيان المواطنين عدم الخروج من ابواب منازلهم والابتعاد عن كارثة تفشي الوباء وخروجه عن السيطرة، حسب قول البيان.

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