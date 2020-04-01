البرلمان يطالب الحكومة باطلاق راتبين او اكثر لشرائح متعددة لمواجهة كورونا

2020/04/01 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقدت رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مع حكومة تصريف الاعمال، لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة البرلمان في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعا استثنائيا مع الحكومة لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة.واضاف انه تقرَّر خلال الاجتماع "توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة".وتابع بأنه تم التأكيد على "توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة والعمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل".واشار الى ضرورة "تأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر".وبين المكتب انه تم "إيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وتدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".وناقش الاجتماع ايضا "العمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة، ومتابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم".وختم بالقول انه تم الاتفاق على "تقديم الدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة، لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها".

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