2020/04/01 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مساء اليوم الاربعاء، تأكيده على إنهاء ملف النازحين خلال الحكومة الانتقالية، مشيرا الى إن الحياة في المخيمات "مأساة" يجب ان تنتهي.وقال الزرفي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، إن "الحياة في المخيمات مأساة يجب ان تنتهي، دعوت وزير الهجرة والمهجرين اليوم لمعالجةِ أوضاع النازحين، إذ لا نقبل أن يعيش أهلنا في المخيمات".واضاف، أن "هدفنا هو إغلاق جميع المخيمات وإعادة النازحين الى ديارهم مُعززين مُكرمين في غضون الفترة الانتقالية المقبلة".وكان الزرفي قد أكد خلال لقاءه بوزير الهجرة والمهجرين في ظهر اليوم، أنه سيعمل على إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مساكنهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يجدد تأكيده: الوضع الحالي للنازحين "مأساوي" ونسعى لتغييره) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يجدد تأكيده: الوضع الحالي للنازحين "مأساوي" ونسعى لتغييره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).