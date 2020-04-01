حصيلة كورونا تتجاوز 15 ألفاً في تركيا… إسطنبول في صدارة القائمة

2020/04/01 | 22:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة التركيّة مساء اليوم الأربعاء تسجيل 2148 إصابة جديدة بفيروس #كورونا إضافة إلى 63 حالة وفاة في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال وزير الصحّة التركي “فخر […]

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