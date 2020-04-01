صالح وماكرون يؤكدان ضرورة التكاتف بين البلدين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد

2020/04/01 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

بيان لرئاسة الجمهورية ذكر، أن الاتصال تناول التأكيد على دعم المجتمع الدولي لجهود العراق في تحقيق الاستقرار وحماية سيادته وأمنه، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد والحدّ من انتشاره بما يحقق سلامة الشعوب.

وشدد الرئيسان على ضرورة تجاوز تحديات وباء كورونا على الجوانب الصحية والإنسانية والاقتصادية.

الرئيس برهم صالح أعرب عن شكره لماكرون على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه العراق لمواجهة هذه الجائحة.

بدوره، جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للشعب العراقي في المجالات كافة، معربا عن أمله بأن يتخطى العراقيون هذه الظروف وهم ينعمون بالأمن والسلام، مؤكدا ضرورة تكثيف سبل التعاون المشترك للتصدي لوباء كورونا وإنقاذ البشرية جمعاء من مخاطره.

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