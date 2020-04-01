حيدر الملا: نأمل بتشكيل حكومة المكلف عدنان الزرفي

2020/04/01 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا عن أمله بتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي

وأوضح الملا في تصريح، أن امله بتشكيل الزرفي للحكومة المرتقبة ليس انتصارا لشخصه، ولكن ايمانا ان السلطة يجب ان تخرج من قيادات الخط الاول، فهم أدوا ما عليهم، لكن اليوم أصبحوا هم جزء من ازمة.

وأضاف، أن هذه القيادات ليست لها القابلية على حل أية ازمة، مبينا أن الشعب صبر بما فيه الكفاية ويحتاج لتشكيل الحكومة.

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