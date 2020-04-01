ماذا بعد الإتفاق الأمريكي مع طالبان؟

2020/04/01 | 22:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت واشنطن في القضاء على حركة طالبان الأفغانية، واضطرّت في نهاية المطاف إلى التفاوض معها بعد حرب دامت 18 عاماً، حيث أعلن مؤخراً عن اتفاق تم توقيعه في الدوحة (قطر) يوم 29 فبراير(شباط) 2020 من جانب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، ونائب المسؤول السياسي في حركة طالبان الملّا عبد الغني برادار، […]

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