الخارجية تعلن حصيلة جديدة لكورونا: وفاة عراقي في هولندا وتسجيل 7 اصابات

2020/04/01 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، وفاة عراقي في هولندا وتسجيل سبعة إصابات أخرى جراء تفشي وباء كورونا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه تم تسجيل حالة وفاة في هولندا و ٧ حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية موزعة على البلدان التالي: هولندا […]

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