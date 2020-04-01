2020/04/01 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العراق سيشهد ارتفاعاً حاداً وكبيراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، وذلك بسبب زيادة القدرة على القيام بالاختبارات المعملية، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).